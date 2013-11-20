بالفيديو .. رونالدو يطرد إبرا من المونديال بهاتريك خارق

قاد كرستيانو رونالدو نجم البرتغال منتخب بلاده للتأهل إلى كأس العالم 2014 بالفوز على السويد 3-2 في إياب ملحق التأهل يوم الثلاثاء.

وكانت البرتغال فازت على السويد بهدف يوم الجمعة بمباراة الذهاب لتذهب للمونديال بالفوز 4-2 في مجموع المباراتين.

رونالدو الذي سجل هدف مباراة الذهاب أحرز هاتريك في الإياب ردا على ثنائية من زلاتان إبراهيموفيتش نجم السويد.

بدا المنتخب السويدي أنشط في بداية المباراة من حيث التحركات والاستحواذ على الكرة إلا إنه لم ينجح في تشكيل أي خطورة على مرمى البرتغال.

جاءت أول فرصة في المباراة في الدقيقة 15 من رأسية رائعة لبرونو ألفيش استغلالا لعرضية أرسلها جواو موتينيو من ركلة حرة إلا إن حارس السويد أندرياس إيزاكسون نجح في التصدي للكرة لتخرج لركنية.

حاول نجم ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو بعدها بخمس دقائق التسديد من الناحية اليمني إلا إن الكرة خرجت عالية بعد عدم حصوله على مساندة من باقي الفريق.

ظهر رونالدو مرة أخرى في الدقيقة 34 عقب انطلاقة من الناحية اليمنى حيث سدد الكرة أرضية زاحفة إلا إن إيزاكسون نجح في الامساك بها.

واصل الحظ معاندة رونالدو في أخطر فرص الشوط الأول حيث تلقى عرضية من الناحية اليمنى سددها مباشرة دون انتظار لتعلو العارضة بقليل.

أهدر هوجو ألميدا فرصة التقدم عقب تسديد الكرة برأسه في الشباك من الخارج عقب عرضية متقنة أرسلها له "صاروخ ماديرا".

ظهر زلاتان إبراهيموفيتش أول مرة في المباراة في الدقيقة 41 عقب تسلمه الجيد للكرة بالقرب من منطقة الجزاء حيث مررها باتقان لكالتسروم الذي سدد الكرة أرضية ليمسكها روي باتريسيو.

بعدها عاد رونالدو ليصنع الخطورة مجددا حيث تحرك سريعا لعرضية أرضية إلا إنه سدد الكرة عالية وبعيدة جدا عن المرمى الذي كانت تفصله عنه أمتار قليلة.

مع انطلاق الشوط الثاني كادت السويد أن تتقدم حيث صنع إبراهيموفيتش فرصة من لاشيء بسبب قوته البدنية ليمررها للارسون الذي سددها لكن باتريسيو تصدى لها بشكل رائع.

إلا أن رونالدو رد خطف الهدف الأول للبرتغال بعد بينية رائعة في العمق وصلت إلى الـ"دون" الذي انطلق بالكرة ثم سددها صاروخية لتحتضن الشباك لتزداد صعوبة أبناء "الفايكنج".

تعرض فابيو كوينتراو الظهير الأيسر البرتغالي لإصابة أجبرت المدير الفني باولو بنتو على اخراجه وانزال فيتورينو أنتونيس في الدقيقة 53.

نجح إبراهيموفيتش في التعادل للسويد في الدقيقة 67 حيث استغل ركنية حولها برأسه داخل المرمى لم يقدر الحارس حتى على التحرك لصدها بسبب سرعتها.

بعدها بدقيقة طالب لاعبو المنتخب السويدي باحتساب ركلة جزاء لصالحهم بداعي عرقلة المهاجم كيم كالستروم إلا إن حكم المباراة الإنجليزي هاورد ويب لم يحتسب شيئا وأشهر بطاقة صفراء في وجه اللاعب.

نجحت السويد في التقدم في الدقيقة 71 عقب نجاح إبراهيموفيتش في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة حرة أرضية صاروخية مرت من تحت يدي باتريسيو لتشتعل المباراة مجددا.

رفض كريستيانو رونالدو أن تنتهي المباراة بهزيمة فريقه حيث نجح في احراز هدف التعادل عقب تلقيه تمريرة رائعة من ألميدا حيث انطلق من منتصف الملعب ثم سدد الكرة في المرمى في الدقيقة 77 واصل "صاروخ ماديرا" الابداع حيث سجل الهدف الثالث له ولفريقه عقب استغلاله بينية رائعة في العمق انطلق لها وواصل العدو حيث كان على وشك مراوغة الحارس إلا إنه فضل التسديد من زاوية ميتة لتعانق الشباك.

وبعد هذا الهدف عادل رونالدو الرقم القياسي لهداف منتخب البرتغال التاريخي بدرو باوليتا حيث أصبح رصيده (47 هدفا).

بعد اكمال رونالدو للـ"هاتريك" بدأت منحنى الاثارة في المباراة بالهبوط، بسبب استحالة مهمة التأهل بالنسبة للسويد، إلا إن "الدون" أعاد الحماس مرة أخرى حيث كاد أن يضيف الهدف الرابع له ولفريقه من تسديدة صاروخية قبل أربع دقائق من النهاية إلا إنها مرت بجوار القائم تلاها انفراد آخر استغل فيه رونالدو قدرته في الألعاب الهوائية ليستخلص كرة سددها أيضا بجوار القائم في الدقيقة 92.

يشار إلى إن البرتغال كانت فازت في لقاء الذهاب على السويد بلشبونة بهدف سجله أيضا رونالدو.