بالصور.. محافظ الفيوم يتفقد مصابى حادث قطار دهشور

قام الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور مدحت شكرى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بتفقد حالة مصابى حادث قطار دهشور – بمستشفى الهرم، والذى وقع فجر أمس الأول بطريق القاهرة - الفيوم إثر تصادم أتوبيس بقطار الواحات، مما أسفر عن مصرع 27 شخصاً وإصابة 30 آخرين جميعهم من أبناء الفيوم.

وأصدر المحافظ توجيهات لوكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالتنسيق مع مستشفيات القاهرة لتوفير الرعاية اللازمة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء.

كما أصدر توجيهات لوكيل وزارة التربية والتعليم بحصر أعداد الطلبة والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة وتأجيل امتحاناتهم لحين تماثلهم للشفاء نظراً للحادث الأليم والظروف الصحية التى يمرون بها.

الجدير بالذكر أن عددا من المصابين قد تماثلوا للشفاء ومازال عدد 17 مصابا يخضعون للعلاج بمستشفيات القاهرة.

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