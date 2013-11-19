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نجوم الفن اللبنانى يدينون الانفجارات التى وقعت فى بيروت اليوم

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نجوم الفن اللبنانى يدينون الانفجارات التى وقعت فى بيروت اليوم نجوم الفن اللبنانى يدينون الانفجارات التى وقعت فى بيروت اليوم

ادان نجوم الفن اللبنانى العمليه الارهابيه المزدوجه التى وقعت اليوم فى بيروت.
> وعبر تغريده له على تويتر كتب الفنان راغب علامه.استيقظنا على خبر العملية الإرهابية التي قتلت وجرحت عدد كبير من المدنيين الأبرياء . قتل الابرياء مُدان في أي مكان وتحت اي ظرف. ليس فقط في بيروت انما في اي مكان في للعالم.
> واضاف علامه .المجرمون الذين قاموا بالعملية حسابهم عند ربنا كبير جداً..
> واوضح علامه ان مكان الإنفجار يبعد خمسين متراً عن مكتبه و ٥٠٠ متر عن منزله.ودعا ان يرحم الله الشهداء الأبرياء وتمنى الشفاء للجرحى .
> وقال الفنان عاصى الحلانى .هذه العملية الإرهابية مُدانة ومن قاموا بالتخطيط لها وتنفيذها ليسوا إلا مجرمون إرهابيون وكفّار. الله ينتقم منهم رحم الله الشهداء الأبرياء
> واكمل .مرة جديدة يد الأرهاب والأجرام تضرب لبنان وتستهدف الأنسانية والأبرياء وهذا العمل الأجرامي التخريبي عمل وحشي هدفه زعزعة الأمن في لبنان…
> وطالب الحلانى اللبنانيين ان يكونوايدآ واحدة في وجه هذا الوحش الأرهابي من اجل الحفاظ على السلم الأهلي والعيش المشترك .وناشدهم الألتفاف حول المؤسسة العسكريه.
> و كتب لمخرج سعيد الماروق .أتقدم بأحر التعازي لجميع أهالي الضحايا الذين فقدناهم اليوم في الأنفجار الغادر في بيروت .. الرحمة والصبر للأهالي على هذه الفاجعة.
> وبينما اكتفت نانسى عجرم بوضع لافتة اعلان الحداد على صفحتها.قامت هيفاءوهبى بالكتابه باللغه الانجليزيه.قلوبنا اليوم مكسورة ومجروحه بعد ان استيقظنا على اخبار الاعتداء الارهابى.ودماء الضحايا الابرياء التى سالت دون اى ذنب.
> وتضامنت الفنانه السوريه جومانا مراد مع زملائها.وكتبت. رحم الله الشهداء الأبرياء في بيروت، وفي سوريا، وفي ، وفي فسلطين … وكل الدول العربية ……

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