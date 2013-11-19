الإسعاف: ارتفاع الإصابات خلال أحداث اليوم إلى 30 شخصا بالمحافظات ولا وفيات

قال الدكتور احمد الانصارى رئيس هيئة الاسعاف المصرية ، إن عدد المصابين ارتفع فى أحداث تظاهرات اليوم بالمحافظات الى 30 شخصا.. مؤكدا عدم وقوع وفيات حتى الان.. وذلك تزامنا مع احياء ذكرى احداث محمد محمود.

> واكد الانصارى – فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط مساء اليوم الثلاثاء – ان محافظة القاهرة شهدت اصابة 16 شخصا بينهم مقدم شرطة وتم نقلهم إلى مستشفيات: المنيرة العام، الشرطة بالعجوزة، القصر العينى، القصر الفرنساوى، الهلال، الحسين الجامعى..فيما كان هناك 9 اشخاص تم اسعافهم داخل السيارات وغادروها على الفور، حيث تتواجد على مستوى المحافظة 25 سيارة اسعاف بأماكن مختلفة.

> واوضح ان محافظة الاسكندرية شهدت اصابة شخصين وتم نقلهم الى مستشفى الطلبة وشرق المدينة، حيث تنتشر 5 سيارات اسعاف بأماكن مختلفة.

> وشهدت محافظة الدقهلية اصابة 8 اشخاص وتم نقلهم الى مستشفى تفهنا الاشراف، حيث تتواجد 5 سيارات اسعاف فى أماكن مختلفة.

> واضاف الانصارى ان محافظة دمياط شهدت اصابة 4 اشخاص وتم نقلهم الى مستشفى دمياط العام .

أ ش أ