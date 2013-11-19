الأمين العام لـ"الناتو" يعلن استعداد الحلف لتقديم المشورة الأمنية لليبيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسى أندرس فوج راسموسن، عن استعداد عدة فرق عمل أمنية تابعة لـ"الناتو" لتقديم المشورة والدعم لتأهيل الأجهزة الأمنية والعسكرية فى ليبيا.

وذكرت مواقع إخبارية ليبية نقلاً عن راسموسن فى تصريحات له، على هامش مشاركته فى اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبى فى بروكسل اليوم، أن السلطات الليبية تقدمت بطلب للحصول على دعم استشارى فى مجال دعم وتعزيز القدرات الأمنية والعسكرية.. مبديًا استعداده للتعامل مع هذا الطلب.

وأضاف أن الهدف هو مساعدة ليبيا على إعادة هندسة قطاعها الأمنى وأن التنسيق جار مع أطراف أخرى وهيئات دولية ودول بشكل فردى.