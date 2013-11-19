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الجيش اللبنانى: دراجة نارية وسيارة استخدمتا فى تفجيرى السفارة الإيرانية

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الجيش اللبنانى: دراجة نارية وسيارة استخدمتا فى تفجيرى السفارة الإيرانية الجيش اللبنانى: دراجة نارية وسيارة استخدمتا فى تفجيرى السفارة الإيرانية

بيروت أ. ش.أ

أكدت قيادة الجيش اللبنانى أن التفجيرين اللذين استهدفا السفارة الإيرانية فى بيروت استخدم فيهما دراجة نارية وسيارة.

وقال بيان لقيادة الجيش اللبنانى إن نتيجة التحقيقات والكشف على موقعى تبين أن الانفجار الأول ناجم عن عبوة ناسفة زنة 5 كجم، والانفجار الثانى ناجم عن عبوة ناسفة زنة 50 كيلو جراما من المواد المتفجرة.

وأشار البيان إلى استمرار التحقيقات لتحديد هوية الانتحاريين، ومصدر الدراجة والسيارة المستخدمتين فى العمليتين الإرهابيتين".

على صعيد آخر أعلنت قيادة الجيش اللبنانى أن طائرتين حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلى اخترقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية ثم غادرتا الأجواء من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة بجنوب لبنان.

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