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إشادة أوروبية بإجراءات التأمين بمطار القاهرة

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إشادة أوروبية بإجراءات التأمين بمطار القاهرة إشادة أوروبية بإجراءات التأمين بمطار القاهرة

(أ. ش. أ)

أشادت اللجنة الأوروبية المعنية بالتفتيش على أمن الطيران بجميع الإجراءات التى يتخذها قطاع الطيران المدنى المصرى فى مجال أمن الطيران، التى بدأت أعمالها الأحد الماضى، لتفقد إجراءات التأمين المتبعة لتوفير الحماية اللازمة للركاب الطائرات بمطار القاهرة، وتستمر لمدة 4 أيام، وتنهى إجراءات تفتيش اللجنة غدًا الأربعاء.

صرح بذلك محمد شريف رئيس سلطة الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، وقال إن اللجنة أكدت أن الإجراءات تتميز بالدقة المتناهية وتحقيق المعادلة الصعبة، من خلال تشديد الإجراءات الأمنية وسرعة إنهاء إجراءات الركاب فى نفس الوقت، وعدم شعور الراكب بالإجراءات التى تتم لتأمينه، وأن هذه الإجراءات والقياسات التى يتم تنفيذها تتعدى الإجراءات، التى تنفذها دول الاتحاد الأوروبى فى مجال الأمن.

وأضاف رئيس السلطة، أن هذه الجولة تأتى فى إطار متابعة الاتحاد الأوروبى لمراجعة كافة الإجراءات الأمنية وسلامتها فى مجال أمن الطيران بدءًا من دخول الراكب المطار وحتى صعوده الطائرة، حيث تم التفتيش على الإجراءات الأمنية المتبعة فى شركة ميناء القاهرة وشركة الخدمات الأرضية، ودخول الطرود والبضائع إلى الصالات المخصصة لها.

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مصر 365