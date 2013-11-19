استمرار الاشتباكات أمام الجامعة العربية واشتعال النيران بالأشجار المجاورة

شهد ميدان التحرير تواجد عدد من أنصار الرئيس المعزول بساحته رافعين أيديهم بشعارات رابعة ومرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة في فعاليات إحياء ذكرى محمد محمود.

في سياق متصل، ازدادت حدة الاشتباكات أمام مبنى الجامعة العربية بين قوات الأمن المتواجدة أمامه والمتظاهرين الذي استخدموا الشماريخ وزجاجات المولوتوف.. مما أدى لإشتعال النيران بأحد الأشجار المجاورة لمبنى جامعة الدول العربية بميدان التحرير.

وقام المتظاهرون المشاركون بكسر وإحراق أكشاك الحراسة التابعة لوزارة الداخلية المخصصة لحراسة المدخل الرئيسي لجامعة الدول العربية.

وتوافدت سيارات الإسعاف تحسبًا لوقوع أية حالات إصابة عقب الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين وقوات الشرطة المتواجدة أمام مبنى الجامعة العربية.

ا.ش.ا