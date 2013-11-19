مقتل 3 بغارة لطائرة بدون طيار في غيل باوزير بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن

كشف مصدر عسكرى رفيع المستوى بوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة من عناصر القاعدة جراء قصف جوى خلال غارة شنتها طائرة بدون طيار على عناصر القاعدة على متن سيارة هيلوكس متحركة في منطقة الركبة بمديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.

وكان تنظيم القاعدة فى شبه جزيرة العرب باليمن قد تلقى هزائم كبيرة على أيدي قوات الجيش المسنودة باللجان الشعبية في محافظة أبين جنوب اليمن حيث حرر الجيش واللجان مدينتي جعار وزنجبار من أيدي التنظيم في يونيو الماضي، بعد أكثر من عام من سيطرة التنظيم على المدينتين وإعلانهما إمارتين إسلاميتين.

وتشهد مناطق مختلفة في اليمن حالة انفلات أمني شديدة بالتزامن مع استمرار جلسات “مؤتمر الحوار الوطني الشامل”، الذي انطلق يوم 18 مارس الماضي، واستمر لأكثر من 9 أشهر، لمناقشة قضايا رئيسية تتعلق بالعدالة الانتقالية والحريات والقضية الجنوبية، وغيرهما.

وكان مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن قد انطلق في 18 مارس الماضي وفقا لمبادرة قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية التي كانت تعيشها اليمن، بعد احتجاجات شعبية أطاحت بنظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عام 2011، ويبحث عن حلول لأهم القضايا والمشاكل التي تواجهها اليمن ومن بينها القضية الجنوبية “يطالب الحراك الجنوبي بانفصال جنوب اليمن عن شماله” وبناء الدولة وهيكلة الجيش والأمن، وتشارك فصائل في الحراك الجنوبي بمؤتمر الحوار،بينما رفضت فصائل أخرى متشددة ذلك.

ا.ش.ا