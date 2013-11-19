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الأمين العام للناتو يعلن استعداد الحلف لتقديم المشورة الأمنية لليبيا

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الأمين العام للناتو يعلن استعداد الحلف لتقديم المشورة الأمنية لليبيا الأمين العام للناتو يعلن استعداد الحلف لتقديم المشورة الأمنية لليبيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فوغ راسموسن عن استعداد عدة فرق عمل أمنية تابعة للناتو لتقديم المشورة والدعم لتأهيل الأجهزة الأمنية والعسكرية في ليبيا.

وذكرت مواقع إخبارية ليبية نقلا عن راسموسن في تصريحات له، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم ، أن السلطات الليبية تقدمت بطلب للحصول على دعم استشاري في مجال دعم وتعزيز القدرات الأمنية والعسكرية…مبديًا استعداده للتعامل مع هذا الطلب.

وأضاف أن الهدف هو مساعدة ليبيا على إعادة هندسة قطاعها الأمني وأن التنسيق جار مع أطراف أخرى وهيئات دولية ودول بشكل فردي.

ا.ش.ا

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