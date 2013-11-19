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برادلي للاعبي مصر باكيا: أنتم أفضل من تعاملت معه

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برادلي للاعبي مصر باكيا: أنتم أفضل من تعاملت معه برادلي للاعبي مصر باكيا: أنتم أفضل من تعاملت معه

بكى بوب برادلي المدير الفني لمنتخب وهو يودع لاعبي الفراعنة، بعد مباراة الفراعنة وغانا.

وعلم FilGoal.com أن برادلي قال للاعبيه إنه تشرف بالعمل معهم، وأنه يراهم "الأفضل في التعامل على مدار تاريخه".

برادلي أنهى مشواره مع منتخب مصر، والذي امتد لعامين حقق فيهما نتائجا مميزة على مستوى نسبة الانتصارات في المباريات، وإخفاقا صريحا بعدم التأهل لأي بطولة كبرى.

منتخب مصر أخفق في الصعود لكأس أمم إفريقيا، ثم فشل في الوصول لكأس العالم.

وحرص برادلي في حديثه للاعبي مصر أن يشيد بما قدموه خلال فترة عمله، وخاصة اللقاء الأخير الذي فاز به الفراعنة على غانا بنتيجة 2-1.

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