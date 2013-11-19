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لافروف: نحاول الحصول على قاعدة بحرية روسية بمصر

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لافروف: نحاول الحصول على قاعدة بحرية روسية بمصر لافروف: نحاول الحصول على قاعدة بحرية روسية بمصر

قال وزير الخارجية الروسى "سيرجى لافروف"، إن الولايات المتحدة لن تخسر نفوذها فى شمال أفريقيا، على الرغم من التقارب بين موسكو والقاهرة.

وأضاف وزير الخارجية الروسى، فى مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا جازيتا"، أن روسيا تهدف للحصول على قاعدة بحرية فى ، لأن هذه القاعدة ستكون مهمة جداً بالنسبة لنا من حيث فهم ما يجرى فى منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح وزير الخارجية الروسى، أنه بالنسبة لميناء "طرطوس" السورى فسيكون مركزا لتزويد السفن الروسية بالبحر المتوسط بالوقود، ونحن نريد أن نكون فى البحر الأبيض المتوسط، وبالنسبة لروسيا فإنه من المهم فهم ما يحدث هناك، وتقوية موقفنا.

ونفى لافروف التكهنات التى تقول إن الخبراء الروس يتحركون إلى مصر، للحد من نفوذ الولايات المتحدة فى المنطقة.

وأشار لافروف إلى أنه لا يمكن معارضة الولايات المتحدة الأمريكية فى أفريقيا، خاصة مصر، لأن الأمريكيين لم يفقدوا نفوذهم فى القاهرة والمصريين يدركون ذلك جيداً.

وأضاف لافروف، أن السلطات المصرية الجديدة تريد أن تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تدرك علاقات مصر مع روسيا، كما هو الحال مع أى بلد آخر.


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مصر 365

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