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الحكومة العراقية تخصص مليار دينار لكل محافظة تضررت من الأمطار

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الحكومة العراقية تخصص مليار دينار لكل محافظة تضررت من الأمطار الحكومة العراقية تخصص مليار دينار لكل محافظة تضررت من الأمطار

قرر مجلس الوزراء العراقي تخصيص مليار دينار لكل محافظة متضررة من الأمطار والفيضانات والسيول، فيما دعا محافظ بابل إلى فتح الحسينيات الشيعية والجوامع ودور العبادة أمام الأسر المتضررة جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في بيان، الثلاثاء، إن المجلس عقد جلسته الاعتيادية الـ48 برئاسة رئيس المجلس، نوري المالكي، وأصدر عدة قرارات تتضمن الموافقة على تخصيص مليار دينار لكل محافظة متضررة كصندوق طوارئ خاص بالأمطار والفيضانات والسيول ويجدد مرة واحدة .

وكانت بعض الأسر فى بابل نزحت من مناطق سكناها بسبب الفيضانات التي تسببت بها غزارة الأمطار في المحافظة.

يذكر أن عدة محافظات جنوبية تشهد أمطارا غزيرة وعواصف رعدية منذ الإثنين أدت إلى حدوث سيول وفيضانات في الشوارع.

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