إحباط محاولة تهريب لمبات إضاءة بــ6 ملايين جنيه بميناء بورسعيد

نجحت إدارة الاستخبارات الجمركية للمنطقة الشرقية للجمارك من ضبط 8 حاويات 40 قدم قادمة من الصين لميناء العين السخنة إلى ميناء بورسعيد لصنف لمبات إضاءة كهربائية محظور دخولها البلاد.

تلقى أحمد الصياد رئيس المنطقة الشرقية بوجود أصناف محظور دخولها واستيرادها داخل البلاد بناء على قرار وزيرى الصناعة والتجارة الخارجية رقم 736 لسنة 2012 والذى يقضى بحظر اللمبات التى تزيد عن 40 وات للحفاظ على ترشيد الطاقة.

وأكدت معلومات مجدى إبراهيم مدير عام المكافحة، أن هناك تلاعبا فى المشمول وتزوير توقيعات المثمنين وبإخطار محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك أمر بإعادة فتح البيان الجمركى رقم 122096 برسم المنطقة الحرة، حيث تبن وجود أصناف غير مقيدة ومكتوبة باستمارة المعينة رقم 4687 والتى تشير أن هذه الأصناف محظور دخولها البلاد وسلعة موقوف استيرادها ويقدر عددها 625 ألف لمبة من بينهم 200 ألف ستارت.

وأكد مصدر جمركى، أن الرسوم قدرت بـــ6 ملايين جنيه بعد تحرير المحضر وإحالة الواقعة إلى النيابة للتحقيق.

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