الوسوف في المستشفى ولكن صحته ليست متدهورة

نفى مصدر مقرب من الفنان جورج وسوف حصول أيّ تدهور في صحة جورج وسوف، وقال: "صحيح أنّ جورج وسوف أدخل إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، ولكن ليس بسبب تدهور صحته، بل من قبيل المعاينة الطبية الروتينيّة".

وكانت بعض المعلومات قد أعلنت أنّ الوسوف قد أدخل المستشفى للمرة الثالثة إلى مستشفى الجامعة الأمريكيّة، بعد تدهور طرأ على صحته.

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