أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الوسوف في المستشفى ولكن صحته ليست متدهورة

Google+ Print
الوسوف في المستشفى ولكن صحته ليست متدهورة الوسوف في المستشفى ولكن صحته ليست متدهورة

نفى مصدر مقرب من الفنان جورج وسوف حصول أيّ تدهور في صحة جورج وسوف، وقال: "صحيح أنّ جورج وسوف أدخل إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، ولكن ليس بسبب تدهور صحته، بل من قبيل المعاينة الطبية الروتينيّة".
وكانت بعض المعلومات قد أعلنت أنّ الوسوف قد أدخل المستشفى للمرة الثالثة إلى مستشفى الجامعة الأمريكيّة، بعد تدهور طرأ على صحته.

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي