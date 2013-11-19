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وزير إعلام جنوب السودان يؤكد على التطور الإيجابى للعلاقات مع الخرطوم

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وزير إعلام جنوب السودان يؤكد على التطور الإيجابى للعلاقات مع الخرطوم وزير إعلام جنوب السودان يؤكد على التطور الإيجابى للعلاقات مع الخرطوم

أكد ميشيل ماكوى، وزير الإعلام فى دولة جنوب السودان، أن التغير الإيجابى الذى حدث فى العلاقات بين دولتى السودان وجنوب السودان، أحدث انفراجًا واسعًا بين الدولتين، مشيرًا إلى تبادل الزيارات بين رئيسى البلدين وتأثيره الكبير فى تقوية علاقات البلدين.

وقال ماكوى، فى حوار أجرته معه وكالة الأنباء السودانية (سونا) فى جوبا عاصمة جنوب السودان، إن فتح المعابر بين السودان وجنوب السودان، سيعمق علاقات التعاون بين البلدين ويسهل حركة المواطنين، وهى مستمرة الآن لكنها بطيئة، مشيرًا إلى النقل الجوى هو المتاح حاليًا، بالرغم من أنه باهظ التكاليف.

وتناول وزير الإعلام فى الحوار، الذى ستنشره سونا كاملا فى ملف الحوارات العلاقات التجارية، وأوضح "بصراحة نحن حاليًا دولة مستوردة وليست مصدرة، لذلك فإن فتح الحدود فيه مصلحة أكثر لنا وبدلا من أن نستورد البضائع من شرق إفريقيا من الأفضل لنا من حيث النوعية والسعر أن نستورد من السودان، وبالتالى المنفعة متبادلة"، بحسب سونا.

يشار إلى أن العلاقات بين السودان وجنوب السودان، شهدت تحسنًا، حيث تبادل رئيس السودان عمر حسن البشير ونظيره رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تبادلا الزيارات لدولة كل منهما الآخر، خلال الأشهر الماضية، واتفقا خلال زيارة سلفاكير للخرطوم فى مطلع سبتمبر الماضى، على تنفيذ اتفاقيات التعاون التى كانت الدولتان قد وقعتا عليها فى سبتمبر عام 2012، كما أعلن البشير عن استئناف ضخ النفط من دولة الجنوب إلى السودان لتصديره إلى الخارج.

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مصر 365