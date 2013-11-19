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بالفيديو - 3 فرص أنهت أحلام الفراعنة في معجزة

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بالفيديو - 3 فرص أنهت أحلام الفراعنة في معجزة بالفيديو - 3 فرص أنهت أحلام الفراعنة في معجزة

أنهت 3 فرص آمال منتخب في عودة تاريخية أمام غانا سعى إليها الفراعنة في تصفيات مونديال 2014.

مصر احتاجت خمسة أهداف من أجل تعويض الخسارة في كوماسي 6-1، إلا أن الفراعنة في النهاية فازوا 2-1 فقط.

ركلة جزاء؟

الفرصة الأولى كانت لمحمد صلاح في الدقيقة 41، عندما انطلق جناح بازل بالكرة حتى داخل منطقة جزاء الضيوف ليسقط بعدها.

إلا أن الحكم الإيفواري نومانديز دوى رفض احتساب ركلة جزاء لصلاح، وهو ما قابله اعتراض كبير من الجهاز الفني لمنتخب مصر.

الحق أن صلاح سقط دون تدخل من مدافع غانا، إلا أن حصول مصر على فرصة لتسجيل الهدف الثاني في هذا التوقيت كان كفيلا لثقل عودة تاريخية.

لمشاهدة الكرة، اضغط هنا

فرصة حازم

بالتأكيد أداء الفراعنة في الشوط الثاني كان من الممكن أن يكون أفضل لو انتهى الشوط الأول بنتيجة أكبر من 1-0.

حازم إمام حصل على فرصة لتسجيل الهدف الثاني في الوقت الضائع من الشوط الأول، إلا أن فاتاو داوودا حارس غانا أحبط فرصة رائعة للفراعنة.

إمام سدد الكرة بعد جملة رائعة مع صلاح، إلا أن الحارس الغاني رد الكرة.

لمشاهدة الفرصة، اضغط هنا

من على الخط

فرصة جديدة للتسجيل لاحت للفراعنة في الدقيقة 75، من تسديدة لصلاح تابع بها تسديدة مرتدة من داوودا.

ولكن دفاع غانا أبعد الكرة من على خط المرمى وهي في طريقها للشباك.

لمشاهدة الفرصة، اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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