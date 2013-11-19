بالفيديو - المعجزات لا تحدث في مصر

اكتفى منتخب مصر بتسجيل هدفين في شباك غانا من أصل خمسة أهداف كانت مطلوبة منه في مباراة إياب المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014.

مصر احتاجت لتعويض الخسارة الثقيلة في كوماسي 6-1.

ولكنها فازت بهدفين مقابل هدف، ليتأهل النجوم السوداء للمونديال بالفوز 7-3 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

وتواصل مصر غيابها عن المونديال منذ أخر مشاركة في 1990 بإيطاليا، فيما تأهلت غانا للمرة الثالثة على التوالي.

سجل هدفي مصر عمرو زكي في الدقيقة 25، ومحمد ناجي "جدو" في الدقيقة 85.

فيما سجل هدف غانا كيفن برنس بواتنج في الدقيقة 88.

وسعيا لتحقيق مبتغاه، اعتمد الأمريكي بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر على طريقة 4-2-3-1.

ولجأ برادلي إلى محمود عبد المنعم "كهربا" في وسط الملعب بجوار محمد أبو تريكة ومحمد صلاح خلف عمرو زكي.

بدأت مصر المباراة بضغط مبكر، وأطلق عمرو زكي تسديدة في يد فاتاو داوودا حارس غانا.

ولكن غانا استعادت الهدوء سريعا، وكاد رشيد صومايلا أن يسجل هدفا محبطا في الدقيقة السادسة ولكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن لإكرامي بقليل.

وشهدت الدقيقة 13 أخطر الفرص المصرية، من جملة ثلاثية بين أبو تريكة وزكي وكهربا.. ولكن تمريرة البلدوزر لمهاجم لوزيرن كانت أطول من اللازم.

الهدف الأول الذي احتاجه منتخب مصر تحقق في الدقيقة 25، فسجل عمرو زكي من مقابلة لعرضية أبو تريكة من خطأ في الجانب الأيمن.

وكاد زكي أن يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 35 بعدما أطلق تسديدة خادعة من خارج منطقة الجزاء، ولكن داوودا حولها لركنية.

ازداد حماس لاعبي منتخب مصر عقب هدف زكي، وضغطوا بطول الملعب وسط تراجع من غانا.

وضح بعدها حاجة الفراعنة إلى مهاجم يساند زكي، فأخرج برادلي كهربا وأشرك بدلا منه محمد ناجي "جدو".

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بهدف، لتظل في حاجة إلى أربعة أهداف في الشوط الثاني.

لا فاعلية

على عكس المتوقع، تراجع أداء منتخب مصر بصورة ملحوظة في الشوط الثاني رغم اعتماد غانا على الدفاع.

وأجرى برادلي ثاني تغييراته في الدقيقة 55 بإشراك حسني عبد ربه بدلا من فتحي على أمل صناعة مزيد من الفرص.

ولكن تغيير برادلي لم يؤتي بثماره، ففتح دفاعات الفراعنة أمام انطلاقات هجومية للنجوم السوداء، بالإضافة إلى خروج زكي المتألق مصابا.

وخرج زكي وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وشارك كيفن برنس بواتنج نجم شالكه في الدقيقة 79.

وتلقى جدو بينية رائعة من صلاح في الدقيقة 85، سجل منها مهاجم هال سيتي الهدف الثاني.

ولكن بواتنج أنهى الآمال المصرية بهدف بعد عرضية من جيان أسامواه.

لتنتهي المباراة بفوز الفراعنة 2-1.

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