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أبو تريكة ينهي حكايته مع منتخب مصر

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أبو تريكة ينهي حكايته مع منتخب مصر أبو تريكة ينهي حكايته مع منتخب مصر

ودع محمد أبو تريكة ساحرة الكرة المصرية قميص الفراعنة بعد مباراة غانا في إياب جولة الحسم من التصفيات الإفريقية المرشحة لكأس العالم 2014.

وكان محمد أبو تريكة قد أعلن نيته الاعتزال بعد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية التي تقام بالمغرب.

أبو تريكة لعب مع 104 مباراة، مقتحما نادي المئة مع 9 لاعبين آخرين في تاريخ الفراعنة أبرزهم أحمد حسن وحسام حسن.

خلال مسيرته، فاز أبو تريكة مع منتخب مصر بكأس أمم إفريقا 2006، وكذلك بطولة 2008.

وكان أبو تريكة – 35 عاما - صاحب هدفي مصر الأخيرين في بطولتي 2006 و2008.

كذلك لعب نجم الأهلي المنتقل من الترسانة للفريق الأحمر في 2004 مع كأس القارات في 2009.

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فيديو اليوم السابع

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