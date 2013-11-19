أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

3 مكاسب مصرية أمام غانا

Google+ Print
3 مكاسب مصرية أمام غانا 3 مكاسب مصرية أمام غانا

فشلت مجددا في التأهل لكأس العالم بالبرازيل 2014، ولكن ثلاثة اكتشافات جديدة خرج بها الفراعنة من مواجهة غانا في الإياب تدعم مستقبل .

اعتمد برادلي في تشكيله على أكثر من وجه جديد، رامي ربيعة في قلب الدفاع، حازم إمام ومحمد عبد الشافي في الظهيرين، ومحمود كهربا على الجناح الأيسر، وعاد عمرو زكي مرة أخرى في الهجوم.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ثلاثة مكاسب مصرية خرجت بهم من مواجهة غانا التي انتهت بفوز الفراعنة 2-1.

- حازم إمام

نجم المباراة الأول، شكل خطورة مستمرة واستغل مهارته في إرهاق دفاع غانا رغم صعوبة المواجهة ووجوده أساسيا لأول مرة مع الفراعنة وشارك لمدة 90 دقيقة وقدم أداء قوي.

استحق حازم إمام لقب رجل المباراة بشهادة كل المتابعين، حتى اللاعب شعر بإصابة وطلب التغيير، ولكن هتافات الجمهور له بحسب مراسل FilGoal.com جعلت اللاعب يعدل عن قراره.

- عمرو زكي

البلدوزر كان مهاجما دوليا مميزا في وجود حسن شحاتة المدير الفني السابق، ولكن اللاعب اختفى لظروف الإصابة بجانب أزمات مع الأندية وغاب عن التواجد مع الفراعنة في مواجهات عديدة.

ولكن أمام غانا ظهر بروح قتالية وطاقة هجومية مميزة، توج مجهوده بهدف وكان أحد أبرز نجوم المباراة سواء في الضغط على المنافس مبكرا أو الإيجابية على المرمى.

- رامي ربيعة

في غياب وائل جمعة قائد الدفاع المصري، أثبت رامي ربيعة أنه قادر على خلافة الصخرة في المناطق الخلفية، ظهر ثابتا في موقف واحد على واحد في أكثر من مشهد.

كما أنه قوته البدنية تجعله قادرا على قيادة دفاع مصر مستقبليا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم