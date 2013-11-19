3 مكاسب مصرية أمام غانا

فشلت مصر مجددا في التأهل لكأس العالم بالبرازيل 2014، ولكن ثلاثة اكتشافات جديدة خرج بها الفراعنة من مواجهة غانا في الإياب تدعم مستقبل المنتخب.

اعتمد برادلي في تشكيله على أكثر من وجه جديد، رامي ربيعة في قلب الدفاع، حازم إمام ومحمد عبد الشافي في الظهيرين، ومحمود كهربا على الجناح الأيسر، وعاد عمرو زكي مرة أخرى في الهجوم.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ثلاثة مكاسب مصرية خرجت بهم من مواجهة غانا التي انتهت بفوز الفراعنة 2-1.

- حازم إمام

نجم المباراة الأول، شكل خطورة مستمرة واستغل مهارته في إرهاق دفاع غانا رغم صعوبة المواجهة ووجوده أساسيا لأول مرة مع الفراعنة وشارك لمدة 90 دقيقة وقدم أداء قوي.

استحق حازم إمام لقب رجل المباراة بشهادة كل المتابعين، حتى اللاعب شعر بإصابة وطلب التغيير، ولكن هتافات الجمهور له بحسب مراسل FilGoal.com جعلت اللاعب يعدل عن قراره.

- عمرو زكي

البلدوزر كان مهاجما دوليا مميزا في وجود حسن شحاتة المدير الفني السابق، ولكن اللاعب اختفى لظروف الإصابة بجانب أزمات مع الأندية وغاب عن التواجد مع الفراعنة في مواجهات عديدة.

ولكن أمام غانا ظهر بروح قتالية وطاقة هجومية مميزة، توج مجهوده بهدف وكان أحد أبرز نجوم المباراة سواء في الضغط على المنافس مبكرا أو الإيجابية على المرمى.

- رامي ربيعة

في غياب وائل جمعة قائد الدفاع المصري، أثبت رامي ربيعة أنه قادر على خلافة الصخرة في المناطق الخلفية، ظهر ثابتا في موقف واحد على واحد في أكثر من مشهد.

كما أنه قوته البدنية تجعله قادرا على قيادة دفاع مصر مستقبليا.