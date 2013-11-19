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تناول الحديد يحمى المرأة من الإصابة بحمى النفاث

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تناول الحديد يحمى المرأة من الإصابة بحمى النفاث تناول الحديد يحمى المرأة من الإصابة بحمى النفاث

تتردد كثيرا كلمة حمى النفاس، إلا أن كثيرا من النساء لا يعرفن ما هى، ويقول جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد الذى يؤكد أن حمى النفاث تحدث عند الولادة أو فى حالات الإجهاض، نتيجة لعدوى بكتيرية أصابت الجهاز التناسلى وذلك بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من الولادة حيث تشعر المرأة بارتفاع فى درجة الحرارة، وغالبا ما تحدث تلك الحمى نتيجة التهابات المثانة والكلى.

والكثيرون من السيدات يتعرضن للحمى نتيجة عدم نظافة الأدوات المستخدمة فى الجراحة أو وجود بكتيريا تضر الجسم أو تعرض الرحم للالتهابات، وقد يتواجد عقب الولادة بواقى قطع، أو أغشية مشيمية تضر بالسيدة وهناك عدد من الأعراض التى تكشف للمرأة إصابتها بحمى النفاث كوجود نبض سريع مع وجود احتقان بالحلق وصداع مستمر وتحدث تلك الأعراض عقب الولادة مباشرة مع قلة الحليب الموجود بالثدى والشعور بحرقان فى البول وفقد الشهية للأكل ووجود طفح جلدى.

ويمكن الوقاية من تلك الحمى، بتناول الغذاء الجيد، والامتناع عن الجماع فى الأسبوع الأخير، الذى يسبق الولادة والإكثار من تناول الحديد لأنه يحمى من فقر الدم والتأكد التام من نظافة الأدوات المستخدمة فى الولادة لتجنب أو تلافى الإصابة بحمى النفاث.

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مصر 365