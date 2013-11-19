"اعمل" دماغ شيكولاتة بدلا من الترامادول

بعض الأدوية التى يتم تداولها فى الصيدليات، قد يكون لها نفس تأثير المخدر، ومن تلك الأدوية الترامادول، والذى أصبح منتشرا بشدة خلال الفترة الأخيرة على أنه "بيعمل دماغ".

يقول الدكتور أحمد الجويلى، "منسق حملة أنا صيدلى أنا فاهم شغلى"، عقار الترامادول هو عقار طبى، يستخدم كمخدر لحالات الإصابة الشديدة مثل حالات الكسور، أو النزيف، أو المراحل النهائية، من الإصابة بمرض السرطان.

وأضاف الجويلى أن بعض الشباب يستخدم تلك الأدوية للمواصلة على السهر حتى يستطيع التركيز أو المذاكرة أو حتى لاستخدامه بدلا من المخدرات "لعمل دماغ" أو كعامل مقو للعلاقات الحميمة، فعلى الرغم من أنه يؤدى الغرض منه إلا أن ذلك الغرض لا يستمر كثيرا حيث يتحول بعد ذلك إلى إدمان.

وقال الجويلى إن المراحل التالية لإدمان الترمادول لن تجعلك قادرا على ممارسة أى نشاط يومى بدون تناول هذا العقار، وإذا لم يتم تناول هذا العقار يشعر المريض بالآلام مبرحة، تبدأ فى ركبتيه وأسفل ظهره بشكل يضطره للعودة للتعاطى من جديد، وتبدأ مراحل الإدمان المتأخرة.

ونصح الجويلى من يتعاطون الترامادول بضرورة التوجه إلى مصحة للعلاج، ولا تخجل من خطأ تحاول إصلاحه، بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ إدارة التفتيش الصحة الصيدلى، عن أى صيدلية تخالف مواثيق العمل وتقوم ببيع الترامادول بدون روشتة، مشيرا إلى أن من يفعل ذلك من الصيادلة لا يقل خطورة عن أعتى تجار المخدرات المحترفين، لأنه يقتل بالترامادول فقط.

وقال الجويلى وكى (تعمل دماغ) بشكل آمن يمكنك أن تستخدم محسنات المزاج الآمنة نسبيا ومنها الشيكولاتة، ما لم يكن هناك مانع من تناولها بالنسبة لك !.