مصر تمنح رخصا لتصدير 102 ألف طن من الأرز الأبيض

قال مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى مصر، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة منحت تراخيص لتصدير 102 ألف طن من الأرز الأبيض.

وذكر النجارى، أنه فاز 39 مصدرا بتراخيص من خلال عطاء"، وأضاف أن مصر لديها فائض قابل للتصدير يبلغ نحو 800 ألف طن من الأرز الأبيض العام الحالى.

وتابع "علينا أن نتابع السوق قبل أن نحدد ما إذا كنا سنصدر عطاءات أخرى لمنح مزيد من التراخيص".

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة فى وقت سابق هذا الشهر أنها ستطرح عطاء لمنح تراخيص لتصدير الأرز.

وقال النجارى إن كل مصدر سيدفع رسوما قيمتها 1000 جنيه (145 دولارا) للطن، وتسمح التراخيص بتصدير الأرز فى الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى 15 يناير.

وتستهلك مصر نحو أربعة ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا من بينها 1.1 مليون طن تدخل فى برنامج الأرز المدعم.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية مناقصات لشراء الأرز لبرنامج دعم الغذاء فى البلاد، ويباع الأرز بسعر 1.5 جنيه مصرى للكيلوجرام لما يزيد عن 60 مليون مصرى ضمن هذا البرنامج.

وتهدف القيود على تصدير الأرز إلى الحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلية لكن مصدرى الأرز يشكون من أن حظر التصدير دون ترخيص أدى إلى انتعاش التهريب مع فارق كبير فى السعر بين السوق المحلية وأسواق التصدير.