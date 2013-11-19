بالفيديو.. الشوط الأول – مصر تكتفي بهدف من الـ5

اكتفى منتخب مصر بتسجيل هدف تقدم به على غانا في الشوط الأول من مباراة إياب المرحلة النهائية من تصفيات المونديال في مهمة الفوز 5-0.

مصر تحتاج لتعويض الخسارة الثقيلة في كوماسي 6-1.

وسعيا لتحقيق مبتغاه، اعتمد الأمريكي بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر على طريقة 4-2-3-1.

ولجأ برادلي إلى محمود عبد المنعم "كهربا" في وسط الملعب بجوار محمد أبو تريكة ومحمد صلاح خلف عمرو زكي.

بدأت مصر المباراة بضغط مبكر، وأطلق عمرو زكي تسديدة في يد فاتاو داوودا حارس غانا.

ولكن غانا استعادت الهدوء سريعا، وكاد رشيد صومايلا أن يسجل هدفا محبطا في الدقيقة السادسة ولكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر لإكرامي بقليل.

وشهدت الدقيقة 13 أخطر الفرص المصرية، من جملة ثلاثية بين أبو تريكة وزكي وكهربا.. ولكن تمريرة البلدوزر لمهاجم لوزيرن كانت أطول من اللازم.

الهدف الأول الذي احتاجه منتخب مصر تحقق في الدقيقة 25، فسجل عمرو زكي من مقابلة لعرضية أبو تريكة من خطأ في الجانب الأيمن.

وكاد زكي أن يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 35 بعدما أطلق تسديدة خادعة من خارج منطقة الجزاء، ولكن داوودا حولها لركنية.

ازداد حماس لاعبي منتخب مصر عقب هدف زكي، وضغطوا بطول الملعب وسط تراجع من غانا.

وضح بعدها حاجة الفراعنة إلى مهاجم يساند زكي، فأخرج برادلي كهربا وأشرك بدلا منه محمد ناجي "جدو".

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بهدف، لتظل في حاجة إلى أربعة أهداف في الشوط الثاني.

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