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شابي وتيو قد يغيبان عن مباراة جرانادا

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شابي وتيو قد يغيبان عن مباراة جرانادا شابي وتيو قد يغيبان عن مباراة جرانادا

برشلونة، (إفي): أعلن الجهاز الطبي لبرشلونة اليوم احتمال غياب كل من لاعب الوسط شابي هرنانديز والجناح كريستيان تيو عن مباراة الفريق أمام جرانادا في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يشارك شابي أمس في التدريبات الجماعية، وأشارت التقارير الطبية إلى أنه يعاني من حمل عضلي زائد، وهو ما قد يبعده عن البرسا المباراة المقبلة.

أما تيو فيتعافى من التواء في الكاحل الأيمن، وسيبدأ غدا عملية استعادة مستواه لتقييم إمكانية مشاركته في مباراة الدوري المقبلة.

أما سيسك فابريجاس فقد عاد إلى التدريبات بعد تعافيه من الكدمة في الركبة التي عانى منها الأسبوع الماضي.

وغاب أيضا عن التدريبات كل من الظهير جوردي ألبا والمدافع جيرارد بيكيه، اللذين لم يتعافيا بعد من الإصابة التي لحقت بهما.

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