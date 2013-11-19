وفد إعلامى سلوفاكى يزور الغردقة يوم الأحد المقبل

يقوم وفد إعلامى سلوفاكى يوم الأحد المقبل بزيارة مدينة الغردقة فى رحلة تعريفية تستمر لمدة 5 أيام، حيث يستقبلهم وزير السياحة هشام زعزوع وذلك بناء على دعوة من وزارة السياحة وتنظيم المكتب السياحى المصرى فى سلوفاكيا والنمسا برئاسة المستشارة نبيلة البنهاوى ورعاية سفير مصر لدى سلوفاكيا إيهاب نصر بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة.

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزير بعقد لقاءات مع الوفود الإعلامية الأجنبية لتوضيح الحقائق على الأرض وطمأنة وسائل الإعلام الغربية والتأكيد على هدوء الأوضاع فى المناطق والمنتجعات السياحية، فضلاً عن الرد على جميع أسئلة الصحفيين.

ويضم الوفد 11 إعلاميًا وصحفيًا يمثلون محطتين تليفزيونيتين هما "تليفزيون ترافيلنج"، "وسترن تى في"، بالإضافة إلى محطة إذاعية مهمة وعددًا من مديرى التحرير فى أهم الصحف اليومية والمجلات العامة والسياحية المتخصصة فى إطار جهود المكتب السياحى الهادف إلى طمأنة السائح السلوفاكى ونقل صورة حقيقية عن المنتجعات والمقاصد السياحية فى مدينة الغردقة.

ومن المقرر أن يستقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أعضاء الوفد الإعلامى السلوفاكى لتسليط الضوء على التطور الإيجابى للحركة السياحية الوافدة إلى شواطئ البحر الأحمر واستقرار الأوضاع فى المنتجعات والمناطق السياحية.

ويقوم الوفد بعمل زيارة إلى مدينة الجونة، بالإضافة إلى تفقد عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية وعقد لقاءات مع بعض مدراء الفنادق والمنتجعات السياحية فى مدينتى الغردقة والجونة بهدف تفقد المناطق السياحية والتعرف على الخدمات المقدمة ونقل صورة حقيقية عن الأوضاع إلى السائح السلوفاكى.

فى إطار سعيها لدعم وتنشيط السياحة والتأكيد على الوضع الأمنى المستقر الذى تتمتع به البلاد حاليًا، استضافت مدينة الجونة موكب "أريبيان نايتس" للدراجات البخارية، حيث قام قائدو الدراجات بجولة شملت المقاصد السياحية المختلفة على ساحل البحر الأحمر.