محافظ بنى سويف: نتطلع لخلق مزيد من الاستثمارات فى القطاعات التنموية

شدد المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف، حرصه على تشجيع الاستثمار سواء الأجنبى أو المحلى، مع التطلع إلى خلق المزيد منه لإقامة مشروعات استثمارية جديدة فى مختلف القطاعات التنموية، خلال المرحلة المقبلة.

> جاء ذلك خلال اجتماعه وعدد من المستثمرين الأجانب والمحليين ببنى سويف، لبحث معوقات الاستثمار ودراسة مقترحات وحلول للمشاكل، التى تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية، بحضور السكرتير عام ومدير مكتب خدمة الاستثمار بالمحافظة ومديرى المنطقتين الصناعيتين ببياض العرب وكوم أبو راضى.

ودعا المحافظ المستثمرين، أمس الاثنين، للمساهمة فى تخفيف هموم المواطن السويفى فى توفير مزيد من فرص العمل، للحد من مشكلة البطالة وتحقيق التنمية والنهضة، التى تعود بالنفع على المجتمع السويفى وأيضًا على المستثمرين أنفسهم.

> وأكد المحافظ، حرصه الدائم على حل المشكلات التى تواجه المستثمرين، وإن بابه مفتوح للجميع لتذليل كافة المعوقات، مضيفًا أن الاستثمار هو الركيزة الأساسية لتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، لافتًا إلى أنه أصدر تكليفات لمديرى المناطق الصناعية بالمحافظة بالتنسيق مع مسئولى المرافق بالعمل على حل هذه المشاكل، خاصة مع إعلان هيئة التنمية الصناعية عن استعدادها لتوفير الاعتمادات اللازمة، لإنهاء الأعمال المتوقفة فى مجال المرافق وإعداد بيان بكافة الاعتمادات المطلوبة، لاستكمال أعمال البنية الأساسية بمنطقة كوم أبو راضى ومنطقة بياض العرب ومنطقة الصناعات المتوسطة ببنى سويف.