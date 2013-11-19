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"ستار أكاديمي" والنجم جوزف عطيّة يحتفلان بعيد الإستقلال

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"ستار أكاديمي" والنجم جوزف عطيّة يحتفلان بعيد الإستقلال "ستار أكاديمي" والنجم جوزف عطيّة يحتفلان بعيد الإستقلال

يستضيف البرايم التاسع من "ستار أكاديمي" هذا الخميس النجم جوزف عطيّة، في سهرة وطنيّة عشيّة عيد الإستقلال اللبناني، حيث سيقدّم مع الطلاّب مجموعة من أغانيه الناجحة.
السهرة التاسعة تستضيف أيضاً الفنانة أمل بشوشة والفنانة المصريّة سوما، فيما سيتبارى ثلاثة نومينيز لهذا الأسبوع، إثنان منهم دخلا دائرة خطر التسميات للمرّة الأولى وهما سكينة ومحمود، فيما تعيش ليليا التجربة للمرّة الثانية.

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