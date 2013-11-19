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بالصور: الإسعاف تنقل Rita Ora إلى المستشفى

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بالصور: الإسعاف تنقل Rita Ora إلى المستشفى بالصور: الإسعاف تنقل Rita Ora إلى المستشفى

عندما كانت Rita Ora تقوم بجلسة تصوير، على شاطىء ميامي في فلوريدا، تعرضت لإنهاك حراريّ، نتيجة "ضربة شمس"، فتمّ استدعاء فريق لإسعافها، قبل أن يقوم بنقلها إلى غرفة الطوارىء في المستشفى.
وكانت Rita Ora، البالغة من العمر 22 عاماً، تصوّر تشكيلة الموسم الجديد من ملابس"Madonna Material Girl"، على شاطىء ميامي، في ظلّ درجة حرارة تفوق الـ30 مئوية، فبدا التعب الكبير على الفنانة، التي فضلت أن تبقى متكئة إلى السيارة، كي تتحمّل التعب، إلا أنّها لم تستطع التحمّل أكثر وإكمال جلسة التصوير، ثمّ بدأت تتألم وتشعر بالغثيان.
وذكر موقع "dailymail" البريطاني أنّه يجري حالياً القيام بمعالجة النجمة في غرفة طوارىء مستشفى "Mount Sinai".
وقد أفاد David Farcy، الطبيب الذي عالج Rita Ora، أنّها قد تعرّضت لإنهاك حراريّ، وقد تمّت معالجتها؛ وهي الآن في صحّة جيدة.

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