السيمفونى يهدى قداس فيردى الجنائزى لروح المخرج توفيق صالح

تواصل دار الأوبرا المصرية احتفالاتها بمناسبة مرور 200 عام على ميلاد الموسيقار الايطالى العالمى جوزيبى فيردى ( عام فيردى ) والذى يواكب الاحتفالات بيوبيلها الفضى .

> و يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا فى السابعة مساء السبت 23 نوفمبر على المسرح الكبير بقيادة المايسترو ناير ناجى ومشاركة كورال اكابيلا بقيادة مايا جيفينيريا مع المغنيين السوبرانو ايمان مصطفى ، الميتزوسوبرانو البلغارية ايلينا شافداروفا ، التينور جورج ونيس والباص باريتون رضا الوكيل .

> و يتضمن برنامج الحفل تقديم القداس الجنائزى للموسيقار الايطالى العالمى جوزيبى فيردى .ويتم اهدائه الى روح السيناريست والمخرج السينمائى الراحل توفيق صالح باعتبار هذا العمل احد مصادر الهاماته .

> المعروف ان توفيق صالح احد اهم مخرجى وكتاب سيناريو السينما المصرية ومن اشهر اعماله فيلم درب المهابيل ، إحنا التلامذة ، صراع الأبطال ، المتمردون ، السيد البلطي ويوميات نائب في الأرياف .

> الجدير بالذكر ان دار الاوبرا المصرية تحتفل بعام فيردى على مدار هذا الموسم من خلال عدة فعاليات بدأت بعروض اوبرا عايدة التى اقيمت على المسرح الكبير وشهدها انجلو كرارا فيردى حفيد الموسيقار العالمى وصاحبها معرض لصور فوتوغرافية خاصة بمنزل فيردى وتستمر الاحتفالات حتى شهر مارس 2014 حيث تعرض الاوبرا الشهيرة الترافاتوى .

> امااوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 علي يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور . اما المايسترو ناير ناجى فقد حصل على شهادة تخصصية فى العزف على آله البيانو ونظريات الموسيقى من الكلية الملكية بلندن 1996، كما حصل على دبلوم القيادة من الايكول نورمال بباريس عام 2001 ويضم ريبرتواره العديد من المولفات الموسيقية الكلاسيكية والحديثة والخفيفة .و كتب مايزيد عن 30عملاً من المؤلفات الدينية للكورال والأوركسترا والأصوات المنفردة ، قاد العديد من الاوركسترات العالمية