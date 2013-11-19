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اشتباكات بين مؤيدي «السيسي» ومتظاهرين في «التحرير»

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اشتباكات بين مؤيدي «السيسي» ومتظاهرين في «التحرير» اشتباكات بين مؤيدي «السيسي» ومتظاهرين في «التحرير»
نشبت اشتباكات بالحجارة بين العشرات من مؤيدي خارطة الطريق والفريق أول عبد الفتاح ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومئات المتظاهرين في ميدان التحرير، خلال الاحتفال بالذكرى الثانية لأحداث محمد محمود.بدأت الاشتباكات بعد ترديد عدد من المتظاهرين هتافات ضد «السيسي»، وهو ما دفع مؤيديه لإلقاء الحجارة عليهم، وبعدها تجمع عدد من المتظاهرين في شارع محمد محمود عند مدخل طلعت حرب بالقرب من مؤيدي «السيسي»، وتبادل الطرفان التراشق بالحجارة.ووضع عدد من المتظاهرين نعشًا رمزيًّا أعلى النصب التذكاري بميدان التحرير، كما تجمع عدد من المتظاهرين في ميدان التحرير حول شاب رفع «شعار رابعة» واعتدوا عليه، وهم يهتفون «يسقط الإخوان».

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