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المدير الفني لتشيلي: أليكسيس شديد الأهمية .. لكنه ليس كل شيء

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المدير الفني لتشيلي: أليكسيس شديد الأهمية .. لكنه ليس كل شيء المدير الفني لتشيلي: أليكسيس شديد الأهمية .. لكنه ليس كل شيء

سانتياجو، (إفي): اعترف الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني لمنتخب تشيلي لكرة القدم بأهمية اللاعب أليكسيس سانشيز، رغم أنه نفى أن يكون الفريق يعاني من تبعية لمهاجم برشلونة.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي الاثنين بتورونتو، التي تستضيف مباراة ودية اليوم بين تشيلي والبرازيل، ردا على سؤال عن أليكسيس الذي سجل هدفي الفوز على إنجلترا بملعبها الجمعة في ودية أخرى: "إنه شديد الأهمية بالنسبة لنا، لكنه ليس كل شيء. الفريق كاملا يشعرني بالفخر".

وأكد سامباولي أن مباراة البرازيل ستكون "تجربة مهمة" قبل مونديال العام المقبل، واعتبر أن راقصي السامبا في الوقت الحالي هم "الفريق الأفضل في العالم"، رغم أنه يجهل الحالة البدنية التي سيكونون عليها في كأس العالم.

كما أثنى الأرجنتيني على العمل الذي قام به مواطنه مارسيلو بييلسا قبل أعوام في قيادة التشيلي، عندما بدأ ظهور جيل اللاعبين الذين يتألقون حاليا مع الفريق.

وقال "ما قام به بييلسا كان أمرا ثمينا. إننا نمضي في طريق كان قد مهد قبلنا"، مؤكدا أنه تولى مسئولية اللاعبين عندما كانوا في حالة أكبر من النضج.

وفيما يتعلق بتشكيلة الفريق أمام البرازيل، أشار سامباولي إلى أن لاعب الوسط تشارلز أرانجيز استبعد بصورة شبه نهائية بسبب متاعب بدنية، فيما قد يشارك خورخي فالديفيا لبعض الوقت رغم معاناته هو الآخر من إصابة.

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