بلاتيني: عدم تأهل فرنسا إلى المونديال ليس نهاية العالم

أكد الفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، اليوم الثلاثاء أن خروج منتخب بلاده من الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال البرازيل 2014 على يد أوكرانيا "ليس نهاية العالم".

وقال بلاتيني ردا على سؤال لصحيفة (ليكيب) عن احتمالية حصول (الديوك) على مساعدات تحكيمية في مباراة الإياب التي تقام الليلة في فرنسا، بإدارة الحكم السلوفيني دامير سكومينا: "إنني حتى لا أعرف من الذي سيحكم اللقاء. المباراة تتبع الفيفا وليس الويفا".

واعترف بلاتيني بأن منتخب بلاده الذي يتولى تدريبه ديدييه ديشامب أمامه مهمة صعبة الليلة، لخسارته بهدفين دون رد ذهابا يوم الجمعة الماضي في لقاء الذهاب بكييف، لكنه أشار إلى أن "كل شيء ممكن".

وقال "من كان يفكر بأن أوكرانيا ستهزم فرنسا 2-0؟ روعة كرة القدم في حدوث نتائج غير متوقعة".

وشدد بلاتيني على أن مجرد حمل فريق ما اسم فرنسا لا يضمن له مقعدا موندياليا.

وأضاف رئيس الويفا "لن تكون نهاية العالم. هناك مشكلات أكثر أهمية".