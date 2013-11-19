Baby Dior في مركز "الأفينيوز" في الكويت

افتتحت دار "Dior" بوتيك "Baby Dior" للصِّغار في مركز "الأفينيوز" في الكويت 1 نوفمبر 2013، حيث استوحي التصميم الداخليّ من التصميم الأصليّ لبوتيك "Dior" في باريس في جادة مونتان "Montaigne"، مع الحفاظ على عناصر القرن الثامن عشر ومزجها مع عناصر عصريَّة للحصول على تصميم متناغم ما بين الأناقة التقليديَّة والعصريَّة لـ" Dior".

تجدين في البوتيك مجموعة لخريف وشتاء ٢٠١٤، والتي تعتبر بمثابة رحلة في عالم ذكريات السيّد ديور، وتعيدنا إلى المشاعر الحلوة والمرهفة والصافية التي رافقت طفولة السيد ديور في "غرانفيل"، فالمواد الخفيفة تعبق بنضارة الربيع وبالإشراق وبجو من الرخاء، كما تحملنا الألوان القديمة العذبة الفاتحة إلى عالم الأطفال الخياليّ، إنَّها مجموعة تتردّد بها أحاسيس شاعريَّة مرهفة.

بوتيك "Baby Dior" هو عالم مميَّز مخصّص حصرياً للأطفال للاستمتاع بمجموعة رائعة من الألبسة الجاهزة والإكسسوارات.