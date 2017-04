كشفت شركة Warner Bros عن خمسة ملصقات جديدة تظهر فيها الشخصيات الرئيسية لفيلم The Hobbit: The Desolation of Smaug وهذه الشخصيات هي Bilbo Baggins (Martin Freeman) و Gandalf the Grey (Ian McKellen) و Thorin Oakenshield (Richard Armitage) و Bard the Bowman (Luke Evans) إضافة الى ملصق يجمع Legolas (Orlando Bloom) و Tauriel (Evangeline Lily). يذكر أن فيلم The Hobbit: The Desolation of Smaug للمخرج Peter Jackson منتظر في الصالات العالمية والعربية في 13 ديسمبر المقبل.