رئيس الرقابة لـ"سيدتي نت": لن أتراجع عن حذف مشاهد المثلية الجنسيّة

أكد المخرج أحمد عواض رئيس الرقابة على المصنفات الفنية لـ"سيدتي نت"، حسم الجدل الدائر حول فيلم "ـسرار عائلية " الذي يتحدث عن المثلية الجنسية، حيث قال إنّه لن يتراجع عن حذف 13 مشهد نهائياً من الفيلم،

وأضاف "هذا القرار ليس ضد حرية الإبداع كما يدعي البعض لأني جئت لأطبق حرية الإبداع، ومستعد للنزول إلى ميدان التحرير لمواجهة أي شخص يقول إنني ضد الحرية بسبب قيامي بحذف هذه المشاهد، التي لا تصلح نهائياً للعرض، ولم أتخذ القرار بشكل سريع إنما أخذت قراري بعد دراسة طويلة".

واختتم عواض كلامه بالقول "لا أحب على الاطلاق الدخول في جدل، لكنّي ضد من يزايد لأنّي في الأصل مخرج".

كان السينارست والمخرج هاني فوزي قد أحدث حالة من الغضب داخل الوسط الفني بعد إعلانه عن قيام الرقابة بحذف 13 مشهدا من فيلمه، وقال إن هذا يمثل عقبة ضد حرية الابداع ما جعلنا نلجأ إلى رئيس الرقابة لكي نحصل على توضيح منه .