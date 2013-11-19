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وفاة والد الفنّان أيمن زيدان في دمشق

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وفاة والد الفنّان أيمن زيدان في دمشق وفاة والد الفنّان أيمن زيدان في دمشق

توفيّ والد الفنان السوري أيمن زيدان، الحاج غالب شكري زيدان مساء أمس الاثنين بعد صراع مع المرض والشيخوخة في ددمشق.
وكان وصل الفنان أيمن زيدان قبل فترة وجيزة من القاهرة إلى دمشق بسبب تدهور حالة والده الصحيّة، ولكن ما هي أيّام قليلة إلا وفارق والده الحياة.
وكان زيدان كتب لوالده تدوينة عبر صفحته الشخصيّة على "فيس بوك" قبل أيّام، قال فيها "والدي أيّها الغالي ﻻأدري كيف يصارعك المرض وانت ﻻ تستحق إﻻ الرّاحة والأمان".

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