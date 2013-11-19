العامري يغني كلمات الأمير خالد الفيصل

بثت الإذاعات الخليجيّة مؤخّراً أغنية جديدة للفنان الإماراتي عبد المنعم العامري بعنوان "هب نسناس"، من أشعار سمو الأمير الملكيّ الشاعر خالد الفيصل، ومن ألحان الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، في تعاون متجدّد معه، بعد الأغنية السابقة التي طرحها ضمن ألبوم "الأسطورة"، عام 2009، وحملت عنوان "تغلي"، ومن كلمات "مخاوي الليل". وصرّح العامري" بالقول: "أولاً، وقبل أيّ شيء، لا أخفي أنّني تشرّفت وغنّيت أغنية من أشعار الأمير الشاعر المتميّز خالد الفيصل الغني عن التعريف، والذي أعتبره من أهمّ شعراء في الساحة الشعريّة"، وأضاف: "ولا أخفي أيضاً أنني أغني دائماً للفنان الكبير خالد عبد الرحمن في حفلاتي، لأنني أعشق صوته وأحبّ سماع أسلوبه الغنائي، وهو السبب الذي جعلني أختار أغنية "هب نسناس"، من أرشيفه الغنائي الكبير وألحانه، ثمّ تقديمه بالشكل والأسلوب الذي قدّمته في الأغنية، لأنّه من الفنانين الذين يملكون إحساساً وأسلوباً خاصّاً به، لا يُشبه أحداً"، متمنّياً في نفس الوقت أن تستمرّ الأعمال معه في تعاونات مقبلة، وزاد: "تعاونت معه من كلمات خالد عبدالرحمن وألحانه بأغنية "تغلى"، وهي من الأغنيات اللاتي لاقت نجاحاً كبيراً في ألبومي عام 2009 "الأسطورة" الأول، وأنا أعتز بهذا التعاون، فهو أخ وصديق وفنان أكن له كلّ الاحترام والتقدير".