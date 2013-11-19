Shakira تنشر صورة لابنها وتخطط للإنجاب مجدداً

بيروت – هدى زين

نشرت الفنانة العالمية Shakira ثلاث صور لها، مع حبيبها وابنها، على الفيس بوك، وقد بدت في غاية السعادة مع ابتسامة ابنها Milan الرائعة.

Shakira البالغة من العمر 36 عاماً، وزوجها لاعب فريق برشلونة Gerard Piqué البالغ من العمر 26 عاماً، ظهرا سعيدين جداً بتمضية الوقت مع طفلهما الوسيم Milan البالغ من العمر 10 أشهر.

Shakira التي فقدت جاذبيتها بعد الولادة، وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر صوراً لطفلها المدلّل، خصوصاً أنّها صرّحت لـ "E! News" مؤخراً، أنّها تخطّط لتوسيع عائلتها وإنجاب المزيد من الأطفال، لكنها تنتظر الوقت المناسب.

كما أضافت أنّ طفلها Milan، والذي نُشِرت له أول صورة لهدف خيريّ، سيكون نجماً عالميّاً، نظراً إلى الطريقة التي يستمتع بها في الستوديو عند تسجيلها لأغانيها، ولن ينخرط في الموسيقى مثل والده.