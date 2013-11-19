أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

مصر تفوز بعقد بترولى جديد بالعراق

Google+ Print
مصر تفوز بعقد بترولى جديد بالعراق مصر تفوز بعقد بترولى جديد بالعراق

فازت بعقد بترولى جديد بالخارج، حيث استطاعت شركة بتروجت الفوز بمناقصة تصميم وتوريد وتنفيذ مشروع خط أنابيب بوتاجاز الناصرية- خور الزبير بمحافظة البصرة بالعراق، بقيمة تعاقدية حوالى 100 مليون دولار، متقدمة على شركات من روسيا والصين وباكستان وإيطاليا وكوريا.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، من المهندس محمد شيمى رئيس شركة بتروجت، فى إطار المتابعة المستمرة للأعمال والاستثمارات والأنشطة البترولية.

وأوضح التقرير أن الفوز بهذا العقد هو أحد ثمار انطلاقة شركات البترول المصرية للعمل بالخارج، والتى أكسبتها خبرات عالمية مكنتها من الفوز بمناقصات بترولية متميزة، وتنفيذ أعمال فى هذا المجال المتخصص، وزيادة أنصبتها فى أسواق الدول المجاورة فى الشرق الأوسط وأفريقيا على الرغم من المنافسة الشرسة من الشركات العالمية العملاقة.

وأضاف أن تصميم وتوريد وتنفيذ خط أنابيب الناصرية/ خور الزبير بطول 200 كيلو متر وقطر 16 بوصة، سيكوّن خبرة جديدة تضاف إلى سجل بتروجت وتعطيها ميزة تنافسية أخرى فى أعمال مستقبلية.

وأشار المهندس محمد شيمى، إلى أن المشروع يتم تنفيذه لصالح شركة الأنابيب النفطية العراقية OPC التابعة لوزارة النفط العراقية، خلال 18 شهراً، هى مدة التعاقد، لافتاً إلى وجود كوادر بشرية مصرية لديها الكفاءة والخبرة والتدريب المتميز على تنفيذ أعمال الخطوط، بعد نجاحها فى تنفيذ العديد من المشروعات البترولية الكبرى فى وليبيا والسودان واليمن والأردن والجزائر وقطر ولبنان وسلطنة عمان والإمارات إلى جانب العراق.

وتشمل أعمال بتروجت فى المشروع تصميم وتوريد وتنفيذ الخط من مستودعات خور الزبير وحتى محطة طلمبات الناصرية شاملة 3 تعديات لممرات مائية بنظام الحفر المكشوف مع التغليف الخرسانى للمواسير، وتنفيذ 21 تعدية طريق أسفلت، وإقامة 8 غرف بلوف ومحطتى إرسال ومحطتى استقبال، كما ستقوم بجميع الأعمال المدنية والميكانيكية واللحام والتصوير والحفر والإنزال والردم، إلى جانب أعمال الحماية الكاثودية وكابل الفايبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم