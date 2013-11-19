مصر تفوز بعقد بترولى جديد بالعراق

فازت مصر بعقد بترولى جديد بالخارج، حيث استطاعت شركة بتروجت الفوز بمناقصة تصميم وتوريد وتنفيذ مشروع خط أنابيب بوتاجاز الناصرية- خور الزبير بمحافظة البصرة بالعراق، بقيمة تعاقدية حوالى 100 مليون دولار، متقدمة على شركات من روسيا والصين وباكستان وإيطاليا وكوريا.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، من المهندس محمد شيمى رئيس شركة بتروجت، فى إطار المتابعة المستمرة للأعمال والاستثمارات والأنشطة البترولية.

وأوضح التقرير أن الفوز بهذا العقد هو أحد ثمار انطلاقة شركات البترول المصرية للعمل بالخارج، والتى أكسبتها خبرات عالمية مكنتها من الفوز بمناقصات بترولية متميزة، وتنفيذ أعمال فى هذا المجال المتخصص، وزيادة أنصبتها فى أسواق الدول المجاورة فى الشرق الأوسط وأفريقيا على الرغم من المنافسة الشرسة من الشركات العالمية العملاقة.

وأضاف أن تصميم وتوريد وتنفيذ خط أنابيب الناصرية/ خور الزبير بطول 200 كيلو متر وقطر 16 بوصة، سيكوّن خبرة جديدة تضاف إلى سجل بتروجت وتعطيها ميزة تنافسية أخرى فى أعمال مستقبلية.

وأشار المهندس محمد شيمى، إلى أن المشروع يتم تنفيذه لصالح شركة الأنابيب النفطية العراقية OPC التابعة لوزارة النفط العراقية، خلال 18 شهراً، هى مدة التعاقد، لافتاً إلى وجود كوادر بشرية مصرية لديها الكفاءة والخبرة والتدريب المتميز على تنفيذ أعمال الخطوط، بعد نجاحها فى تنفيذ العديد من المشروعات البترولية الكبرى فى السعودية وليبيا والسودان واليمن والأردن والجزائر وقطر ولبنان وسلطنة عمان والإمارات إلى جانب العراق.

وتشمل أعمال بتروجت فى المشروع تصميم وتوريد وتنفيذ الخط من مستودعات خور الزبير وحتى محطة طلمبات الناصرية شاملة 3 تعديات لممرات مائية بنظام الحفر المكشوف مع التغليف الخرسانى للمواسير، وتنفيذ 21 تعدية طريق أسفلت، وإقامة 8 غرف بلوف ومحطتى إرسال ومحطتى استقبال، كما ستقوم بجميع الأعمال المدنية والميكانيكية واللحام والتصوير والحفر والإنزال والردم، إلى جانب أعمال الحماية الكاثودية وكابل الفايبر.