أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تنسيقية “صحفيون ضد الانقلاب” تشارك في فاعليات “محمد محمود”

Google+ Print
تنسيقية “صحفيون ضد الانقلاب” تشارك في فاعليات “محمد محمود” تنسيقية “صحفيون ضد الانقلاب” تشارك في فاعليات “محمد محمود”

تشارك تنسيقية حركات “صحفيون ضد الانقلاب” و”إعلاميون ضد الانقلاب” و”صحفيون من أجل الإصلاح” في إحياء ذكري أحداث محمد محمود ، في ميدان التحرير، وجميع ميادين ، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2013.

ودعت التنسيقية سائر المواطنين بصفة عامة، والصحفيين والإعلاميين بصفة خاصة، والقوى والحركات الشعبية والثورية المناهضة للحكم العسكري، إلي المشاركة في فاعليات هذا اليوم، في مواجهة العسكر الانقلابيين، مؤكدة أن التوحد الثوري في مواجهة القاتل الواحد للجميع هو ضرورة المرحلة، وواجب الوقت علي ان يكون شعار كل القوي والفصائل الثورية “معا ضد العسكر”.

كما دعت التنسيقية إلى محاكمة جميع أعضاء المجلس العسكري السابق -الذي كان قائد الانقلاب العسكري الفريق عبد الفتاح عضوا فيه- وقيادات وزارة الداخلية السابقة والحالية، عن دورهم في هذه الأحداث الدامية، ومسئوليتهم عن قتل الثوار، وإصابة العشرات منهم بإصابات قاتلة، وعاهات مستديمة.

وذكرت التنسيقية بأن الزميلة الصحفية حبيبة أحمد عبد العزيز، كانت من أبرز الوجوه الثائرة التي شاركت في تلك الأحداث، وأفلتت من غدر العسكر والشرطة وقتها، لكنها ارتقت علي يد القتلة أنفسهم بميدان “رابعة” يوم 14 أغسطس 2013.فضلا عن اصابة زملاء لنا بالمصري اليوم والجمهورية باصابات مباشرة في العين.

ودعت التنسيقية جميع المصريين في ذكرى غدر العسكر والشرطة بالثورة والثوار في ذلك اليوم الأليم إلى نبذ الفرقة، والتوحد ضدالعسكر وانقلابهم واهداره للحريات والحقوق كافةً، التي نادت بها ثورة 25 يناير، وإزهاقه الاوراح، وتقنينه إحالة المدنيين إلي محاكمات عسكرية، بالمخالفة للإجماع الوطني والثوري، وبالأخص إصداره أحكامًا عسكرية جائرة بحق ثلاثة من الزملاء الصحفيين، هم: أحمد أبو دراع، وحاتم أبوالنور، ومحمد صبري، وتقديم رابعهم الزميل عمرو القزاز إلى محاكمة عسكرية أيضًا وما جري لزملائنا الصحفيين من قتل وسفك لدمائهم لا يخفي علي احد بالطبع.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم