إصابة رقيب ومساعد بالقوات الجوية وآخرون في حادث تصادم بالمنوفية

شهد الطريق الزراعي الإسكندرية – القاهرة أمام قرية الخضراوية حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام وسيارة أجرة نتج عنه إصابة رقيب أول ومساعد بالقوات الجوية وآخرون وتم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد حاتم الدهشان رئيس مباحث قويسنا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس عام جيزة رقم 1181 قيادة أحمد سعيد السيد راجح 25 سنة ، ومقيم بقرية البتانون بمركز شبين الكوم وسيارة أجرة رقم “ع . ص . ب 1425″ أجرة قيادة عمرو إبراهيم مصطفى السعداوى 20 سنة ومقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية .

ووقع الحادث نتيجة اصطدام السيارة الثانية بالأولى من الخلف ونجم عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولى بجرح قطعي وكسر بالقدم اليمنى واشتباه بكسر في الفقرات القطنية وإصابة كلا من محمد بيومي أحمد شحاتة 37 سنة رقيب أول بالقوات الجوية بالإسماعيلية ومقيم بطنطا بسحجة بفروة الرأس وطارق عبد العزيز عبد المنعم -40 سنة ـ مساعد بالقوات الجوية بالإسماعيلية ومقيم بقريطة طنبشا مركز بركة السبع بكسر في الساقين وتم نقلهما إلى مستشفى قويسنا المركزي وحدثت تلفيات بالمركبتين وتم التحفظ عليهما.

وبسؤال قائد السيارتين والمصابين قرروا بمضمون ماجاء وتم رفع آثار الحادث ولم يؤثر الحادث على حركة المرور وتم إخطار الشرطة العسكرية وتحرر محضر بالواقعة رقم 35011 جنح مركز قويسنا وجارى العرض على النيابة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة .