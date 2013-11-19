وصول 53 ألف طن بضائع ومواد كيماوية لموانئ السويس

قال اللواء بحرى حسن فلاح رئيس هيئة موانئ لبحر الأحمر، إن موانئ السويس استقبلت اليوم الثلاثاء، ما يزيد عن 53 ألف طن بضائع، مؤكدا انتظام الحركة الملاحية بكافة الموانئ.

أضاف رئيس الهيئة لـ"اليوم السابع" أن ميناء بور توفيق استقبل 20 ألف طن بضائع على متن العبارتين "DODO – BATWL " قادمين من السعودية، كما وصلت السفينة " HAG SIED " وعلى متنها 12 ألف طن بضائع، ووصلت العبارة " SAMA " على متنه 3500 طن مواد كيماوية، ووصلت السفينة ORANTAL على متنها 18 ألف طن بضائع، فيما غادرت العبارة " NOOR " وعلى متنها 5 آلاف طن بضائع للعقبة.

وتابع رئيس الهيئة أن العبارة اليوسفية غادرت وعلى متنها 616 راكبا ووصلت العبارة القاهرة وعلى متنها 114 راكبا، وفى ميناء نويبع وصل 450 راكبا على "أيلا" و261 على العبارة "سيناء" وغادرت العبارة "أيلا" مرة أخرى للعقبة وعلى متنها 280 راكبا.