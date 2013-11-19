صحيفة إسبانية: مخاوف من موقف الجماعة فى ذكرى أحداث محمد محمود

قالت صحيفة الموندو الإسبانية، إن مصر تترقب بقلق الاحتفال بذكرى أحداث محمد محمود، كما أن هناك مخاوف من موقف جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد اختيارهم عدم النزول لميدان التحرير، تجنبا لأى صدامات.

وأشارت الصحيفة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين قررت عدم النزول إلى الميدان، لتجنب أعمال عنف جديدة، ولكن ترى الصحيفة أن هذه الجماعة تتبع أعمال العنف منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، وتراجعها عن موقفها فى الوقت الحالى دليل على أنها تخطط لأمر جديد للانتقام.

وقالت الصحيفة، إن افتتاح رئيس الوزراء حازم الببلاوى، لنصب تذكارى بميدان التحرير تكريما لمن قتلوا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، تأتى ضمن جهود الحكومة المؤقتة لإظهار استعادة البلاد للاستقرار، من خلال زرع العشب والزهور فى قلب الميدان.

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