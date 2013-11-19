أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لجنة الحج المسيحية بنيجيريا: سنسمح للحجاج بزيارة سيناء عندما تهدأ الأوضاع الأمنية

Google+ Print
لجنة الحج المسيحية بنيجيريا: سنسمح للحجاج بزيارة سيناء عندما تهدأ الأوضاع الأمنية لجنة الحج المسيحية بنيجيريا: سنسمح للحجاج بزيارة سيناء عندما تهدأ الأوضاع الأمنية

أكد السكرتير التنفيذى للجنة الحج المسيحية بنيجيريا جون كينيدى اوبارا، أن بلاده ستسمح للحجاج المسيحيين النيجيريين بزيارة الأماكن المقدسة للمسيحيين بسيناء، عندما تهدأ الأوضاع الأمنية بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة فى .

وقال اوبارا، فى تصريح، اليوم الثلاثاء، إن سيناء ستظل مغلقة أمام الحجاج النيجيريين إلى أن تتحسن الأوضاع، مشيرا إلى أن اللجنة على اتصال مع السفارة النيجيرية فى القاهرة والسفارة النيجيرية فى إسرائيل للحصول على المزيد من المعلومات حول الأوضاع الأمنية والتطورات فى المنطقة.

وأضاف اوبارا أن آلاف الحجاج الذين زاروا الأماكن المقدسة للمسيحيين بفلسطين المحتلة هذا العام لم يسمح لهم بزيارة جبال سيناء المقدسة، بسبب الأوضاع الأمنية فى مصر.

يشار إلى أن الرئيس النيجيرى جودلاك جوناثان ترأس وفدا يضم المئات من الحجاج المسيحيين منذ أسابيع إلى مدينة القدس المحتلة وقام بزيارة الأماكن المقدسة فى مدن فلسطينية أخرى، ولكن الوفد لم يزر سيناء بسبب الأوضاع الأمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم