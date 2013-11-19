لجنة الحج المسيحية بنيجيريا: سنسمح للحجاج بزيارة سيناء عندما تهدأ الأوضاع الأمنية

أكد السكرتير التنفيذى للجنة الحج المسيحية بنيجيريا جون كينيدى اوبارا، أن بلاده ستسمح للحجاج المسيحيين النيجيريين بزيارة الأماكن المقدسة للمسيحيين بسيناء، عندما تهدأ الأوضاع الأمنية بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة فى مصر.

وقال اوبارا، فى تصريح، اليوم الثلاثاء، إن سيناء ستظل مغلقة أمام الحجاج النيجيريين إلى أن تتحسن الأوضاع، مشيرا إلى أن اللجنة على اتصال مع السفارة النيجيرية فى القاهرة والسفارة النيجيرية فى إسرائيل للحصول على المزيد من المعلومات حول الأوضاع الأمنية والتطورات فى المنطقة.

وأضاف اوبارا أن آلاف الحجاج الذين زاروا الأماكن المقدسة للمسيحيين بفلسطين المحتلة هذا العام لم يسمح لهم بزيارة جبال سيناء المقدسة، بسبب الأوضاع الأمنية فى مصر.

يشار إلى أن الرئيس النيجيرى جودلاك جوناثان ترأس وفدا يضم المئات من الحجاج المسيحيين منذ أسابيع إلى مدينة القدس المحتلة وقام بزيارة الأماكن المقدسة فى مدن فلسطينية أخرى، ولكن الوفد لم يزر سيناء بسبب الأوضاع الأمنية.