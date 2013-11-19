أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

بالصور.. محافظ الأقصر ونائب وزير الزراعة يشهدان تسليم مشروعات الإنتاج الحيواني

Google+ Print
بالصور.. محافظ الأقصر ونائب وزير الزراعة يشهدان تسليم مشروعات الإنتاج الحيواني بالصور.. محافظ الأقصر ونائب وزير الزراعة يشهدان تسليم مشروعات الإنتاج الحيواني

شهد اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر والدكتور محمد فراج نائب وزير الزراعة ورئيس قطاع الانتاج الحيواني ومحمد بشير رئيس جمعية المحروسة بلدي حفل تسليم مشروعات الانتاج الحيواني بقرية طفنيس بإسنا والذي يقام بدعم من المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية وتشرف علي تنفيذه جمعية مصر المحروسة بلدي تحت رعاية وزير الزراعة الدكتور ايمن فريد ابو حديد .

وقام المحافظ بتسليم 23 مستفيد حيث تسلم 15 مستفيد عدد 15 جاموسة عشر كما تم تسليم 24 ماعز ل 8 اسر بواقع ثلاثة لكل اسرة ، كما شهد المحافظ ونائب وزير الزراعة بدء تدشين ماكينة فرم المخلفات الزراعية بقرية الدير بمدينة اسنا والتي تعمل علي استخراج الغذاء للماشية من المخلفات والتي قدمت كدعم من المحافظة للجمعية التعاونية الزراعية بالدير .

اكد المحافظ خلال حفل التسليم ضرورة استغلال امكانيات المحافظة الزراعية في تحقيق تنمية مشيرا الي تنفيذ مشروع انتاج حيواني بالمحافظة للمستفيدين يتضمن توزيع الالاف من روؤس الماشية واستغلال مساحات كبيرة من الافدنة للزراعة مشيرا الي تجاوب وزير الزراعة ورغبته في التعاون الجاد عن طريق دعم المستثمرين الجادين واستغلال امكانيات المحافظة في زيادة الانتاج الزراعي والحيواني لنتمكن من التصدير الي الخارج .

اشار نائب وزير الزراعة الي وجود افكار جادة لتنمية الأقصر واستغلال الرقعة الزراعية من خلال برنامج عمل تم الاتفاق عليه مع المحافظ والوزير مسبقا يقضي بتنفيذ مشاريع زراعية للمستثمرين وتصدير اللحوم و توفير منافذ للبيع بالاضافة الي مبادارات في صورة قروض حسنة بدون فوائد مشيرا الي انه تم تخصيص 200 مليون جنيه تصرف لمشروع البتلو وبإمكان أي مزارع الصرف حتي 50 الف جنيه بدون ضمان مطالبا المزارعين بالعمل واستغلال مبادرات الوزارة من خلال بنك التنمية .

شهد حفل التسليم رئيس مدينة اسنا ووكيل وزارة الزراعة والقيادات التنفيذية والشعبية بالأقصر ومسئولي جمعية مصر المحروسة بلدي والمكتب الكويتي وعدد من اهالي مدينة إسنا وفي نهاية الحفل تم تكريم المحافظ ونائب الوزير وتسليمهم درع الجمعية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم