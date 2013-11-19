بالصور.. محافظ الأقصر ونائب وزير الزراعة يشهدان تسليم مشروعات الإنتاج الحيواني

شهد اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر والدكتور محمد فراج نائب وزير الزراعة ورئيس قطاع الانتاج الحيواني ومحمد بشير رئيس جمعية مصر المحروسة بلدي حفل تسليم مشروعات الانتاج الحيواني بقرية طفنيس بإسنا والذي يقام بدعم من المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية وتشرف علي تنفيذه جمعية مصر المحروسة بلدي تحت رعاية وزير الزراعة الدكتور ايمن فريد ابو حديد .

وقام المحافظ بتسليم 23 مستفيد حيث تسلم 15 مستفيد عدد 15 جاموسة عشر كما تم تسليم 24 ماعز ل 8 اسر بواقع ثلاثة لكل اسرة ، كما شهد المحافظ ونائب وزير الزراعة بدء تدشين ماكينة فرم المخلفات الزراعية بقرية الدير بمدينة اسنا والتي تعمل علي استخراج الغذاء للماشية من المخلفات والتي قدمت كدعم من المحافظة للجمعية التعاونية الزراعية بالدير .

اكد المحافظ خلال حفل التسليم ضرورة استغلال امكانيات المحافظة الزراعية في تحقيق تنمية مشيرا الي تنفيذ مشروع انتاج حيواني بالمحافظة للمستفيدين يتضمن توزيع الالاف من روؤس الماشية واستغلال مساحات كبيرة من الافدنة للزراعة مشيرا الي تجاوب وزير الزراعة ورغبته في التعاون الجاد عن طريق دعم المستثمرين الجادين واستغلال امكانيات المحافظة في زيادة الانتاج الزراعي والحيواني لنتمكن من التصدير الي الخارج .

اشار نائب وزير الزراعة الي وجود افكار جادة لتنمية الأقصر واستغلال الرقعة الزراعية من خلال برنامج عمل تم الاتفاق عليه مع المحافظ والوزير مسبقا يقضي بتنفيذ مشاريع زراعية للمستثمرين وتصدير اللحوم و توفير منافذ للبيع بالاضافة الي مبادارات في صورة قروض حسنة بدون فوائد مشيرا الي انه تم تخصيص 200 مليون جنيه تصرف لمشروع البتلو وبإمكان أي مزارع الصرف حتي 50 الف جنيه بدون ضمان مطالبا المزارعين بالعمل واستغلال مبادرات الوزارة من خلال بنك التنمية .

شهد حفل التسليم رئيس مدينة اسنا ووكيل وزارة الزراعة والقيادات التنفيذية والشعبية بالأقصر ومسئولي جمعية مصر المحروسة بلدي والمكتب الكويتي وعدد من اهالي مدينة إسنا وفي نهاية الحفل تم تكريم المحافظ ونائب الوزير وتسليمهم درع الجمعية .