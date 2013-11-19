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هدوء بميادين المنيا قبل انطلاق مظاهرات إحياء ذكرى "محمد محمود"

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هدوء بميادين المنيا قبل انطلاق مظاهرات إحياء ذكرى "محمد محمود" هدوء بميادين المنيا قبل انطلاق مظاهرات إحياء ذكرى "محمد محمود"

خيم الهدوء على جميع ميادين محافظة المنيا بمختلف المراكز، فيما انتظم الطلاب فى مدارسهم ولم تشهد المصالح الحكومية تغيب أعداد كبيرة رغم دعوات التظاهر اليوم لإحياء ذكرى أحداث محمد محمود.

ومن ناحية أخرى، فقد شهدت المنشآت الحيوية والحكومية ومراكز الشرطة ومديرية الأمن تأمينا طبيعيا، فيما لم تعلن أى من الأحزاب والحركات مشاركتها فى إحياء الذكرى سوى حركة 6 أبريل، والتى أعلنت المشاركة بمسيرة تنطلق من أمام مسجد الشبان المسلمين عقب صلاة العصر، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة لطلاب الحركة بجامعة المنيا تجوب الجامعة ثم تخرج منها متوجهة إلى المسيرة الأخرى بشوارع المنيا .

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