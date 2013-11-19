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ناشطون سوريون: حصيلة قتلى أمس بسبب العنف بلغت 39

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ناشطون سوريون: حصيلة قتلى أمس بسبب العنف بلغت 39 ناشطون سوريون: حصيلة قتلى أمس بسبب العنف بلغت 39

أفاد ناشطون سوريون بأن حصيلة قتلى، أمس الاثنين، بسبب أعمال العنف بلغت 39 شخصا، معظمهم بدمشق وريفها ودير الزور.

وذكرت (سكاى نيوز) البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن اشتباكات عنيفة دارت على أطراف مدينة قارة بمنطقة القلمون بريف دمشق فى محاولة الجيش السورى لاقتحامها منذ أيام.

وقال ناشطون إن بلدة قارة بالقلمون القريبة من الحدود اللبنانية تعرضت لقصف بالصواريخ والأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى دمار كبير فى المبانى، وهو الأعنف منذ بدء هجوم القوات الحكومية هناك الجمعة الماضية.

وتحاصر القوات الحكومية مدن وبلدات منطقة القلمون فى مسعى متواصل لعزلها عن الحدود اللبنانية وتأمين الأحياء الشمالية للعاصمة دمشق.

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