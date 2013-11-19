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الرئيس اليمنى: قمة الكويت تمثل حدثا مهما في طريق تعزيز العلاقات من مختلف الجوانب

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الرئيس اليمنى: قمة الكويت تمثل حدثا مهما في طريق تعزيز العلاقات من مختلف الجوانب الرئيس اليمنى: قمة الكويت تمثل حدثا مهما في طريق تعزيز العلاقات من مختلف الجوانب

صورة أرشيفية

أهتمت الصحف اليمنية الصادر اليوم بمتابعة فاعليات القمة العربية – الأفريقية الثالثة التى تبدا أعمالها اليوم فى الكويت ، وتصريحات الرئيس اليمنى المشارك في أعمالها .

ونقلت صحيفة “الجمهورية” الرسمية فى صدر صفحتها الاولى اليوم الثلاثاء تأكيد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى لدى وصولة مطار الكويت الدولى بأن قمة الكويت تمثل حدثا مهما في طريق تعزيز العلاقات من مختلف الجوانب ، وأهمية التوقيت الذى تعقد فيه أعمال القمة العربية – الأفريقية الثالثة التي تبدأ اليوم تحت شعار «شركاء في التنمية والاستثمار».

وأكد الرئيس اليمنى أن القمة تمثل حدثا مهما في طريق تعزيز العلاقات الأخوية من مختلف الجوانب ، متمنيا لها تحقيق النجاحات المطلوبة خصوصا في ظل المعطيات الراهنة والتكتلات الاقتصادية وبما يحقق الغايات المرجوة ، متمنيا للقمة النجاح والتوفيق وبما يخدم تطلعات الشعوب العربية والأفريقية .

أ.ش.أ

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