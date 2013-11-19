بدء توافد الشباب على شارع محمد محمود لإحياء ذكرى الشهداء

بدأ عشرات الشباب فى التوافد على شارع محمد محمود بوسط القاهرة؛ لإحياء ذكرى شهداء محمد محمود؛ وذلك وسط غياب تام لقوات الأمن عن كافة الشوارع المحيطة بميدان التحرير.

ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط قيام العشرات من الشباب بالتجمع فى شارع محمود محمود بعد قيامهم باغلاقه أمام حركة مرور السيارات، حاملين اعلاما كبيرة مطبوعا عليهم صور وأسماء بعض الشهداء، ومرددين العديد من الهتافات التى تطالب بالقصاص للشهداء، وأخرى ضد الاخوان والرئيس المعزول محمد مرسى.

وفى الوقت نفسه، ساد الهدوء ميدان التحرير وسط سيولة مرورية فى حركة سير السيارات بكافة أرجاء الميدان، فيما بدأ بعض الباعة الجائلين فى التوافد على الميدان لاستغلال فاعلية اليوم لترويج بضاعاتهم؛ وذلك وسط غياب تام لقوات الشرطة والجيش عن ميدان التحرير وكافة الشوارع المؤدية اليه.

ا ش ا